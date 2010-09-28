«Укрзалізниця» до кінця року планує придбати два рейкові автобуси. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень “Укрзалізниці” Олександр ГУДКОВ.

За його словами, до кінця року планується придбати два рейкових автобуси у польської фірми PESA для Південно-Західної залізниці, курсування яких планується в районі Конотопу, Бахмачу - на неелектрифікованих лініях з незначним пасажиропотоком. При цьому у їх складі буде по два вагони, а не по одному, як у діючих рейкових автобусах на залізницях України.

Ще два рейкові автобуси будуть закуплені в 2011 р., також для ПЗЗ. Наперед планується, що вони також будуть закуплені у польської фірми.

За словами О.ГУДКОВА, окрім рейкових автобусів, у планах «Укрзалізниці» - закупівля у 2010-2011 рр. для приміських перевезень 2 електропоїздів постійного струму, 7 - змінного струму і 5 дизель-поїздів.

Як відзначив О.ГУДКОВ, рейкові автобуси використовуються на ділянках з низьким пасажиропотоком, оскільки їх місткість становить 178 пасажирських сидячих місць, 308 - зі стоячими місцями, тоді як, наприклад, місткість приміської електрички - понад 1 тис. пасажирів і понад 2 тис. - зі стоячими місцями.

Нагадаємо, у цілому на «Укрзалізниці» в організації приміських перевезень беруть участь 11 рейкових автобусів, 178 потягів постійного струму, 130 - змінного, 134 дизель-поїзди.

Практика запровадження нового виду транспорту на ділянках залізниці з низьким пасажиропотоком дозволяє економити дизельне паливо і підвищувати якість обслуговування пасажирів.