«Укрзалізниця» чекає одержати 2,8 млрд. грн. збитків від приміських перевезень пасажирів

«Укрзалізниця» за підсумками цього року чекає одержати 2,8 млрд. грн. збитків від приміських перевезень пасажирів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень “Укрзалізниці” Олександр ГУДКОВ.

За його словами, приміські перевезення залишаються найзбитковішим видом діяльності залізниць.

Зокрема, з початку року було перевезено 247 млн. чоловік, понад 1 млн. - щодоби, відправлено 421 тис. поїздів, близько 1 тис. 750 - щодоби.

За даними О.ГУДКОВА, за 8 місяців ц.р. при витратах 2,1 млрд. грн. доходи залізниць становили 244 млн. грн. від приміських перевезень, таким чином, збитки становили вже 1,856 млрд. грн. Відсоток покриття витрат доходами становить 11,5%. «Тобто, на 1 гривню витрат ми одержуємо трохи більше 11 копійок», - сказав О.ГУДКОВ.

За його словами, цей відсоток покриття не змінюється вже багато років, адже при зростанні тарифів зростають також витрати.

При цьому відомство перевозить пільгові категорії пасажирів, компенсація за яких за 8 місяців ц.р. становила 24% - 86 млн. грн. із необхідних 358 млн. грн.

Як нагадав О.ГУДКОВ, тарифи на приміські перевезення щорічно в середньому підвищуються приблизно на 15%, при цьому залишаючись такими ж збитковими. За словами О.ГУДКОВА, залізниці не можуть самостійно підвищувати тарифи - лише за узгодженням з обласними держадміністраціями.

Як зазначив він, збитки від приміських перевезень покриваються за рахунок іншої діяльності, зокрема, вантажоперевезень. При цьому такі збитки не дозволяють «Укрзалізниці» достатньою мірою оновлювати рухомий склад.

За даними О.ГУДКОВА, сьогодні зношеність електропоїздів постійного струму становить 76%, змінного струму - 83%, дизель-поїздів - 93%. Проте, відомство купує новий рухомий склад. Зокрема, за період з 1995 по 2008 р. «Укрзалізницею» було придбано 11 рейкових автобусів, 44 електропоїзди постійного струму, 29 - змінного і 26 дизель-поїздів.

Водночас, допомогу від місцевих бюджетів відомство на оновлення складу зовсім не одержує, хоча цей вид перевезень є соціальним, і згідно зі ст. 10 Закону «Про залізничний транспорт» на оновлення складу, реконструкцію і будівництво на залізничному транспорті для регіональних перевезень, зокрема, мають виділятися і кошти місцевих бюджетів. «На жаль, місцеві бюджети жодного разу таких коштів не виділяли», - повідомив О.ГУДКОВ.

Нагадаємо, в 2010-2011 рр. «Укрзалізниця» планує придбати для приміських перевезень 4 рейкових автобуса, 2 електропоїзди постійного струму, 7 - змінного струму і 5 дизель-поїздів.