Кабмін ухвалив рішення про приватизацію «Укртелекому» - Азаров

Кабінет міністрів України на засіданні 27 вересня ухвалив рішення про приватизацію «Укртелекому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що розмір пакету акцій, що виставляється на продаж, не змінений, і висловив сподівання, що підприємство може бути приватизоване цього року.

«Відповідно до законодавства розроблений графік (приватизації – УНІАН). Ми розраховуємо, що до кінця року ця приватизація відбудеться», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, згідно із змінами до щомісячного пооб’єктного приватизаційного плану-графіку виставляння на продаж у липні-грудні цього року, затвердженому наказом ФДМУ від 30 липня 2010 р., Фонд держмайна планує оголосити приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% держпакета акцій ВАТ "Укртелеком" у вересні 2010 року.

1 вересня голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО повідомив журналістам, що стартова вартість держпакета акцій «Укртелекому», що приватизується, може становити близько 12 млрд. грн.

При цьому, за його словами, капіталізація пакета акцій даного комунікаційного підприємства, що знаходиться в держвласності, становить 10 млрд. 400 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку перевищує 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Дохід компанії в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки компанії - 456,4 млн. грн.