Україна в 2011 році планує побудувати 12 літаків «Ан» і в подальші роки збільшувати їх виробництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«Авіабудівний комплекс за останні роки виробляв, у кращому разі, 5-6 літаків на рік. Наступного року ми плануємо зробити 12 літаків», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що для того щоб авіабудівні підприємства України вийшли на рівень рентабельності, необхідно виробляти літаки в кількості 150-200 на рік.

«Чи під силу це українському авіаційному комплексу? Звичайно, під силу», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив упевненість, що літаки українського виробництва будуть затребувані на ринку.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» в липні 2009 року, і в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова було засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.