Підстав для збільшення цін на проїзд у столиці немає - Голубченко

14:51, 28 вересня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявляє, що сьогодні немає підстав для збільшення цін на проїзд у комунальному транспорті Києва.

 

 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

 

 

Відповідаючи на питання журналістів, А. ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що проведення в Києві матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року жодним чином не вплине на цінову політику в комунальному транспорті, оскільки це визначається внутрішньою ситуацією в столиці.

 

 

За його словами, сьогодні ніяких підстав для збільшення цін на проїзд немає.

 

 

У той же час, сказав заступник голови КМДА, у майбутньому ситуація може змінитися. "Як буде далі - подивимося", - сказав він.

 

 

А. ГОЛУБЧЕНКО також повідомив, що міська влада планує прибрати маршрутні таксі з центру Києва. Він пояснив, що Київ планує купити найближчим часом велику кількість тролейбусів і автобусів європейського рівня. За його словами, таким чином планують підвищити якість надання транспортних послуг у столиці. А. ГОЛУБЧЕНКО наголосив, що разом з тим рух маршрутів у інших районах Києва буде збережено.

 

 

Також заступник голови КМДА заявив, що до проведення Євро- 2012 транспортні послуги на маршруті Київ - Бориспіль - Київ надаватиме виключно комунальне підприємство "Київпастранс". Він сказав, що з цією метою міська влада бере великі кредитні кошти і купує багато одиниць транспорту європейського рівня.
 

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