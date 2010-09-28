Підстав для збільшення цін на проїзд у столиці немає - Голубченко

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявляє, що сьогодні немає підстав для збільшення цін на проїзд у комунальному транспорті Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на питання журналістів, А. ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що проведення в Києві матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року жодним чином не вплине на цінову політику в комунальному транспорті, оскільки це визначається внутрішньою ситуацією в столиці.

За його словами, сьогодні ніяких підстав для збільшення цін на проїзд немає.

У той же час, сказав заступник голови КМДА, у майбутньому ситуація може змінитися. "Як буде далі - подивимося", - сказав він.

А. ГОЛУБЧЕНКО також повідомив, що міська влада планує прибрати маршрутні таксі з центру Києва. Він пояснив, що Київ планує купити найближчим часом велику кількість тролейбусів і автобусів європейського рівня. За його словами, таким чином планують підвищити якість надання транспортних послуг у столиці. А. ГОЛУБЧЕНКО наголосив, що разом з тим рух маршрутів у інших районах Києва буде збережено.

Також заступник голови КМДА заявив, що до проведення Євро- 2012 транспортні послуги на маршруті Київ - Бориспіль - Київ надаватиме виключно комунальне підприємство "Київпастранс". Він сказав, що з цією метою міська влада бере великі кредитні кошти і купує багато одиниць транспорту європейського рівня.

