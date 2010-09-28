«E-Консалтинг» та «Майкрософт Україна» запустять нову версію Microsoft Dynamics CRM 2011

Компанія "E-Консалтинг" спільно з "Майкрософт Україна" повідомили про запуск бета-тестування в Україні нової версії програмного продукту Microsoft Dynamics CRM 2011.

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент компанії "Е-консалтинг" Андрій БЕЗГУБЕНКО і керівник напряму Dynamics компанії "Майкрософт Україна" Михайло КУЦЕНКО.

За словами А. БЕЗГУБЕНКА, нова версія задовольнить абсолютно усі потреби в програмах для масового бізнесу. Перелік нововведень поліпшеного продукту налічує понад 200 пунктів. Зокрема, програма забезпечена інтерактивно змінюваними сценаріями, а також дашбордами (графіки, діаграми, "воронки продажів"), значно поліпшений інтерфейс і швидкість налаштування під галузеву специфіку підприємства.

У свою чергу, М. КУЦЕНКО зазначив, що новий програмний продукт дозволяє істотно підвищити персональну продуктивність працівників компанії. Він повідомив, що онлайн-тестування нової версії продукту почнеться у жовтні, а вже на 28 січня 2011 року запланований офіційний реліз програмного продукту.

Довідка УНІАН. ДП "E-Консалтинг" засноване у 2002 році. Компанія надає послуги у сфері IT і бізнес-консалтингу. Зокрема, компанія спеціалізується на проектуванні і створенні інфраструктури підприємства "під ключ", впровадженні систем Microsoft Dynamics CRM, оптимізації IT -інфраструктури підприємства на платформі Microsoft.

Послуги компанії сертифіковані за міжнародним стандартом якості ISO 9001 і українським його аналогом ДСТУ 9001.