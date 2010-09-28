Комунального таксі у Києві не буде - Голубченко
15:35, 28 вересня 2010Транспорт/Звя'зок
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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО прогнозує, що комунального таксі у Києві не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.
"Я думаю, що комунального таксі у нас не буде", - сказав А. ГОЛУБЧЕНКО і додав, що київська влада разом з Міністерством транспорту хоче закріпити ряд вимог для надання послуг таксі.
Серед них А.ГОЛУБЧЕНКО назвав обов'язкове обладнання кожного автомобіля таксі таксометром, можливість сплати за проїзд у таксі електронною карткою, а також вимога, щоб усі київські таксі були одного певного кольору.
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