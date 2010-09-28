Комунального таксі у Києві не буде - Голубченко

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО прогнозує, що комунального таксі у Києві не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

"Я думаю, що комунального таксі у нас не буде", - сказав А. ГОЛУБЧЕНКО і додав, що київська влада разом з Міністерством транспорту хоче закріпити ряд вимог для надання послуг таксі.

Серед них А.ГОЛУБЧЕНКО назвав обов'язкове обладнання кожного автомобіля таксі таксометром, можливість сплати за проїзд у таксі електронною карткою, а також вимога, щоб усі київські таксі були одного певного кольору.