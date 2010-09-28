У КМДА обіцяють відкрити рух по Подільському мості у 2011 році

Київська влада у 2011 році планує відкрити автомобільний рух по Подільському мостовому переході.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, "перед нами стоїть амбітне завдання - це можливість упродовж 2011 року відкрити автомобільний рух по Подільському мостовому переходу", - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зазначив, що для цього потрібно близько 2,5 млрд. грн. А. ГОЛУБЧЕНКО додав, що київська влада вже передала Кабінету міністрів свої пропозиції з цього питання.

А. ГОЛУБЧЕНКО також зазначив, що держава сподівається отримати кредит, кошти якого, зокрема, підуть на добудову переходу. Крім того, заступник голови КМДА не виключив, що певна частина необхідних коштів буде виділена за рахунок програми підготовки країни до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За його словами, інші частини необхідної суми можуть бути профінансовані з державного і міського бюджетів.

А. ГОЛУБЧЕНКО додав, що раніше вже використовувалася практика змішаного фінансування для будівництва різних об'єктів.

Довідка УНІАН. На Трухановом острові в Києві 28 грудня 2003 року почалося будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Перехід буде комбінованим мостом - загальним для руху автотранспорту і потягів метрополітену.