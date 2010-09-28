Хмельницьке відділення АМКУ припинило антиконкурентні дії Славутської міськради

Хмельницьке обласне територіальне відділення АМКУ припинило антиконкурентні дії з боку виконавчого комітету Славутської міської ради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облАМК.

Як з'ясувало відділення, рішенням від 03.06.2010 р. № 209 "Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування", виконком включив до складу конкурсного комітету двох представників суб'єктів господарювання, які діють на цьому ринку, у якості представників громадських організацій. Проте, це не забезпечило 50% загальної кількості представників громадських організацій в конкурсному комітеті. На вимогу Відділення виконком привів свою діяльність у відповідність з вимогами конкурентного законодавства.

Крім того, виконавчий комітет Славутської міської ради прийняв рішення від 20.05.2010 р. № 168, згідно з яким до складу постійної комісії з перевірки фактичної кількості перевезених пільгових категорій громадян в автомобільному транспорті на міських маршрутах загального користування були включені тільки двох з шести суб'єктів господарювання, діючих на ринку пасажирських перевезень в м. Славута.

"Оскільки це могло привести до утиску прав перевізників у частині відшкодування витрат від пасажирських перевезень пільгових категорій громадян на міських перевезеннях, на вимогу Відділення виконком припинив порушення і привів свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства", - повідомили в прес-службі облАМК.