Мінтрансзв’язку розраховує на виробництво швидкісних поїздів на вітчизняних заводах

Міністерство транспорту і зв'язку розраховує на виробництво швидкісних потягів на вітчизняних заводах, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

"Стоїть завдання: на українських вітчизняних заводах налагодити виробництво швидкісних потягів. Крюківський вагоноремонтний завод вже зробив багато в цьому напрямі", -сказав міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

За його словами, одним з пріоритетних завдань міністерства у підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2010 року є впровадження швидкісного руху і закупівля рухомого складу, що дозволить розвинути швидкість понад 160 км/год.

За його словами, "Укрзалізниця" купить десять пасажирських електропоїздів до проведення Євро- 2012. Планують, що ці потяги будуть оснащені і вагонами для людей з обмеженими фізичними можливостями.

"Євро - 2012 – подія, яка повинна виступити каталізатором для нововведень у країні. Це стосується, зокрема, впровадження швидкісного руху ", - сказав К. ЄФИМЕНКО.