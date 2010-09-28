«МТС Україна» почав надавати фіксований телефонний зв’язок у Львові

Оператор мобільного зв'язку "МТС Україна" почав підключення до послуг фіксованої телефонії на базі власної номерної мережі корпоративних клієнтів у Львові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "МТС Україна".

З сьогоднішнього дня корпорації у Львові можуть замовити у МТС послугу "Міський номер" і отримати усі переваги фіксованого і мобільного зв'язку з одних рук.

Вінниця поповнила список міст, у яких МТС вже надає послуги фіксованої телефонії на базі власної номерної місткості. Раніше до нього увійшли Київ, Донецьк, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Херсон, Сімферополь, Луганськ, Запоріжжя і Полтава, Вінниця. Для забезпечення роботи сервісу, "МТС" у кожному з перерахованих міст інтегрував власну місткість місцевої нумерації в міську мережу загального користування.

Послуга "Міський номер" допускає підключення АТС компанії-клієнта до фіксованої мережі МТС. У липні цього року МТС завершила перший етап проекту Fixed Mobile Convergence (FMC). В основі рішення лежить інтелектуальна сервісна платформа, що дозволяє надавати різні конвергентні сервіси як абонентам фіксованою, так і мобільного зв'язку на базі будь-яких доступних провідних і безпровідних технологій.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ "МТС Україна" охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 17,99 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM - 900/1800, CDMA - 450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах. Виручка за 2009 рік склала 8,2 млрд. гривень.

"МТС Україна" - 100% дочірня компанія ВАТ "Мобільні Телесистеми" (Росія), провідного оператора мобільного зв'язку в Росії і країнах СНД.

МТС є лідером корпоративного ринку мобільного зв'язку в Україні: 63% компаній, які увійшли до рейтингу "ТОП - 100 компаній України" за об'ємом чистого доходу у 1 кв. 2010 р., є корпоративними клієнтами «МТС Україна».