Азаров оголосив догану голові Державіаадміністрації. Погано підготував візит прем’єра до Одеси

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ притягнув до дисциплінарної відповідальності голову Державної авіаційної адміністрації Анатолія КОЛЕСНИКА за незадовільну підготовку візиту керівника уряду в Одесу.

Про це сказано у відповідному розпорядженні Кабміну від 27 вересня, оприлюденому на Урядовому порталі.

У мотивувальній частині документу сказано, що у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків, зокрема, незадовільною підготовкою робочого візиту прем'єр-міністра в Одеську область 23 вересня 2010 р., оголошена догана заступникові міністра транспорту і зв'язку України - голові Державної авіаційної адміністрації А. КОЛЕСНИКУ.