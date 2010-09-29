Термінал D аеропорту «Бориспіль» планується здати в експлуатацію у жовтні-листопаді 2011 року - Єфименко

Термінал D аеропорту «Бориспіль» планується здати в експлуатацію у жовтні-листопаді 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО сьогодні на брифінгу.

За його словами, на сьогодні відставання у веденні будівельних робіт скоротилося з 4 до 2 місяців.

«За два місяці ми плануємо розпочати укладати покриття, і за місяць займемося організацією фасадних систем на терміналі з тим, щоб у жовтні-листопаді 2011 року ми ввели в експлуатацію даний термінал», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 2010 р. перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що відставання від графіка будівництва терміналу D становить два місяці.

Водночас він зазначив, що останнім часом роботи з будівництва терміналу активізувалися, і висловив сподівання, що відставання в два місяці надолужать.

Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташований за 29 км від Києва і є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні. Аеропорт приймає регулярні рейси іноземних і українських авіакомпаній.

Аеропорт має дві злітно-посадочні смуги: 4000 м і 3500 м.

У 2008 р. був визначений переможець тендеру на будівництво терміналу D - турецька група «Догуш Іншаат» (консорціум «Dogus/Alarko/YAD»). У листопаді 2008 р. офіційно розпочалося будівництво. Вартість контракту - 377 млн. дол., з них 167 млн. дол. - японська кредитна лінія і 210 млн. дол. – власні кошти ДП МА “Бориспіль”.

Кабінет міністрів України у травні 2009 р. визначив турецьку компанію «Догуш Іншаат» відповідальною за будівництво термінального комплексу D державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

“Догуш Іншаат” обіцяла завершити будівництво нового пасажирського терміналу до 1 жовтня 2011 року.

Пропускна спроможність пасажирського терміналу першої фази будівництва становитиме 1500 пасажирів за годину-пік, а введення в експлуатацію терміналу разом із наявними потужностями аеропорту забезпечить обслуговування «Борисполем» 8,1 млн. пасажирів на рік.