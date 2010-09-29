Кабмін підготував ряд українсько-російських угод про співпрацю

Уряд України підготував до підписання ряд українсько-російських угод про співпрацю у транспортній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

"У нас 26 жовтня планується приїзд прем'єр-міністра Російської Федерації. У рамках цього відпрацьований між міністерствами ряд угод і з них готові до підписання положення про взаємодію центру Регіональної служби управління судами "Кавказ" (Росія - УНІАН) і, відповідно, Центру регулювання руху суден "Керч" (Україна - УНІАН), угода між урядами України і РФ про співпрацю по лінії морського і авіаційного пошуку, про порятунок на Чорному і Азовському морях, про спільні правила судноплавства в Керченській протоці, а також угода про порядок і умови плавання суден по внутрішніх водних шляхах", - сказав К.ЄФИМЕНКО.

Нагадаємо, у кінці жовтня в Ялті планують провести засідання Українсько-російського міжурядового комітету з економічної співпраці.