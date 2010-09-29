Янукович ознайомився з ходом будівництва у Донецькому аеропорті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомився з ходом будівництва термінального комплексу міжнародного аеропорту міста Донецьк.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

В. ЯНУКОВИЧ оглянув безпосередньо будівництво, ознайомився з генеральним планом перебудови території аеропорту і розвитку інфраструктури.

Як запевнив Президента голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК, "роботи йдуть за графіком". За його словами, на сьогодні злітно-посадкова смуга нового термінального комплексу готова на 100%. До жовтня буде завершено спорудження стернової доріжки, уже готові всі інженерні споруди.

Як доповів Президентові голова ОДА, термінал буде повністю готовий у вересні 2011 року. За його словами, новий комплекс буде здатний приймати 2,5 тисячі пасажирів на годину.

На сьогодні з понад 450 тисяч кв. м загальної запланованої площі нової злітно-посадкової смуги (з урахуванням 6 сполучних стернових доріжок і магістральної стернової доріжки) побудовано 269 тисяч кв. м.

Загальний об'єм фінансування, передбачений діючою редакцією Державної цільової програми підготовки до Євро- 2012 на будівництво злітно-посадкової смуги, складає 1592,4 млн. грн., з яких понад 1566 млн. грн., - кошти державного бюджету, 26,3 млн. грн. - місцевого.

На сьогодні виконано близько 23% затвердженого графіка робіт з будівництва і реконструкції аеровокзального комплексу.

Загальна вартість цього проекту включно з будівництвом нового терміналу, естакади, автостоянки і привокзальної площі відповідно до діючої цільової програми складає 1399,2 млн. грн. (з державного бюджету - 1136,8 млн. грн., з місцевого бюджету - 262,4 млн. грн.).