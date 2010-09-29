Сьогодні на залізничних вокзалах проходить акція «Здорове серце»

29 вересня 2010 року Профспілка залізничників і транспортних будівельників України спільно зі Всеукраїнським лікарським товариством і за підтримки "Укрзалізниці" проводить на залізничних вокзалах країни соціальну акцію "Здорове серце", присвячену Всесвітньому дню серця, який відзначається з 2000 року в останню неділю вересня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, мета акції - підкреслити важливість профілактики серцево-судинних захворювань, які по всьому світу щорічно забирають життя 17,1 млн. осіб.

Зокрема, під час акції лікарі розповідають залізничникам і пасажирам про шляхи профілактики серцево-судинних захворювань, поширюють просвітницьку літературу, вимірюють у усіх охочих артеріальний тиск і надають медичні консультації.

Акція проходить в Києві на залізничних вокзалах Дарниця і Київ-Пасажирський, а також на залізничних вокзалах Вінниці, Луцька, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Нікополя, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Івано-Франківська, Сімферополя, Луганська, Львова, Ужгороду, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Тернополя, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернігова і Чернівців.