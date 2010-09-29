«Укрзалізниця» шукає ефективні схеми розвитку приміських перевезень

"Укрзалізниця" шукає ефективні схеми розвитку сектора приміських перевезень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства з посиланням на першого заступника начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександра ГУДКОВА.

Як повідомив він, приміський пасажирський сектор сьогодні украй збитковий: відсоток покриття витрат прибутками складає менше 12%.

"Така ситуація призводить до загального недофінансування комплексу приміських пасажирських перевезень. Через нестачу коштів не ремонтуються в достатньому об'ємі приміські станції і посадкові платформи; не вистачає наявного рухомого складу. Залізниці не мають коштів на закупівлю необхідної кількості нових електро- і дизель-поїздів", - підкреслив він.

За словами О. ГУДКОВА, для того, щоб приміський пасажирський сектор почав розвиватися і оновлюватися, треба вирішити багато запитань, серед яких недоотримання залізницями компенсацій за пільгові перевезення. За 8 місяців компенсації склали 24% від необхідного. Зокрема пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 225,3 млн. грн., а отримані компенсації за них 61 млн. грн. (27%). Крім того залізницями перевезено студентів на суму 107,7 млн грн., а отримані компенсації 25,3 млн. грн. (23%).

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України, залізниці безвідмовно надають пільговий проїзд 26 категоріям громадян: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації і учням професійно-технічних закладів, дітям у віці від 6 до 14 років та іншим. Згідно із Законом України "Про залізничний транспорт" збитки від перевезень окремих категорій громадян на пільгових умовах повинні компенсуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів залежно від того, яким органом влади прийнято таке рішення.