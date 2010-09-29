Мінтранс пропонує включити Керченський міст у кільцеву дорогу навколо Чорного моря

Міністерство транспорту і зв'язку України ініціювало перед Російською Федерацією включення Керченського моста в кільцеву дорогу навколо Чорного моря.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністерства, про це повідомив Міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Міністр зазначив, що зараз ведеться робота з будівництва і введення в експлуатацію моста через Керченську протоку. Зокрема 14 вересня 2010 року в Сімферополі вже відбулося перше засідання російсько-української робочої групи за розрахунком техніко-економічної доцільності будівництва Керченського мостового переходу.

"Одними з перших ми підняли перед росіянами питання, щоб включити Керченський мостовий перехід в кільцеву дорогу навколо Чорного моря. Ми також піднімаємо питання про включення туди дороги Одеса-Рені", - сказав К. ЄФИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням від 4 серпня 2010 р. № 1595-р створив Міжвідомчу робочу групу з питань будівництва транспортного мостового переходу через Керченську протоку.

Головою групи призначений міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО, його заступниками - заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Ігор СОКОЛОВ і заступник міністра економіки Олександр СУХОМЛІН.

До складу групи також увійшли представники Міністерства транспорту і зв'язку, "Укравтодору", Держприкордонслужби, Міністерства закордонних справ, уряду Криму, Фонду держмайна та інших відомств.