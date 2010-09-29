Колесников: Україна вважає пріоритетним створення Польщею транзитного коридору в Азію

Український уряд вважає одним з найпріоритетніших завдань у співпраці з Польщею створення автомобільного транзитного коридору з Євросоюзу в Середню Азію.

Про це сказав журналістам у середу у Варшаві віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ, відповідаючи на питання УНІАН.

Він зазначив, що створення такого коридору можливе лише при тісній співпраці української влади як з владою Польщі, так і Росії.

Б. КОЛЕСНИКОВ сказав, що цей проект вписується в підготовку до чемпіонату Євро- 2012, який спільно з Польщею проводить Україна, відмітивши, що весною цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання зробити можливим проїзд від західного до східного кордону України за 13-14 годин.

Віце-прем'єр підкреслив, що будівництво і реконструкція доріг через Польщу, Україну в Росію (на Ростов) і далі на Південний Кавказ і Середню Азію створить конкурентоздатний транспортний коридор.

"Україна після будівництва доріг може легко пропускати до 1 млн. вантажних автомобілів на рік. Це 500 млн. євро доходу", - сказав він, зазначивши, що можливості розвитку залізних вантажних перевезень через Україну вже вичерпані.

Б. КОЛЕСНИКОВ додав, що традиційно важливим аспектом двосторонньої співпраці є енергетична сфера. За його словами, польську владу у першу чергу цікавить співпраця з Україною у рамках Енергетичної хартії.

Окрім цього, Польща може поділитися з Україною досвідом розвитку сільського господарства і туризму. "Тут польські колеги мають значний досвід", - сказав віце-прем'єр.

Він також запевнив, що українська влада відшкодує ПДВ польським підприємствам, які працюють в Україні, і додав, що польський бізнес зацікавлений в подальших інвестиціях в українську економіку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Варшаві почалося дводенне четверте засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва Польщі і України під головуванням віце-прем'єрів Бориса КОЛЕСНИКОВА і Вальдемара ПАВЛЯКА.