Одеський порт має намір збільшити вантажопотік з Сирії

Одеський морський торговельний порт має намір збільшити вантажопотік і об'єм контейнерних перевезень з Сирійського порту Латтакія.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку, відповідний протокол про співпрацю був підписаний між начальниками портів обох країн.

Згідно з документом, сторони мають намір розвивати співпрацю у сфері контейнерних і ро-ро перевезень, а також домовиться про скорочення часу та інших формальностей, які виникають при прийомі і обробці вантажів.

Крім того, планують провести обмін досвідом між фахівцями портів із залучення додаткових вантажопотоків, застосування систем якості, контролю туристичної діяльності і стратегічного планування розвитку.

Сторони відповідно до вимог законодавства обох країн домовилися організувати постійну лінію ро-ро перевезень із залученням судноплавних компаній обох країн, а також проводити компанію з залучення нових вантажопотоків. Планують також організувати тісну співпрацю щодо науково-технічних питань роботи портів.

Нагадаємо, Угода між Кабінетом міністрів України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про морське торговельне судноплавство підписана 5 травня 2003 року.