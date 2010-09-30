Нацрада з телерадіомовлення проведе позапланову перевірку чотирьох ТРК

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення через виявлені порушення проведе позапланову перевірку чотирьох телерадіокомпаній .

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради з телерадіомовлення, відповідне рішення було ухвалене на засіданні органу в середу.

У зв’язку із зафіксованими моніторингом ознаками порушення умов ліцензії і чинного законодавства було ухвалено рішення призначити перевірки таких телерадіоорганізацій: ТОВ „Одеські цифрові комунікації” (Одеса); ТОВ ТРК „Візит”(м. Феодосія, АР Крим); ДП „ТРК Електрон” ТОВ „Оріяна”( м. Конотоп Сумської області).

У зв’язку із заявою ТОВ „ТРК „Горизонт-Плюс” (Маріуполь Донецької області) про скасування санкції „оголошення попередження” також було ухвалено призначити позапланову перевірку цієї телерадіоорганізації.