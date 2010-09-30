Сьогодні у Мінську пройде засідання Українсько-Білоруської міжурядової комісії
09:52, 30 вересня 2010Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні в Мінську пройде чергове засідання Українсько-Білоруської міжурядової комісії з питань торговельно-економічної співпраці.
Як передає кореспондент УНІАН, засідання пройде під головуванням перших віце-прем`єрів України і Білорусі Андрія КЛЮЄВА і Володимира СЕМАШКА.
Під час засідання буде розглянуто питання співпраці у ряді сфер, зокрема сільського господарства, транспорту, енергетики.
Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання відбулося у квітні в Києві.
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