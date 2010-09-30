Медведєв і Янукович обговорять будівництво моста через Керченську протоку - Джарти

Президенти Росії і України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ на наміченій найближчим часом зустрічі планують обговорити питання економічного співробітництва двох країн, зокрема, проект будівництва мостового переходу через Керченську протоку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської організації Партії регіонів, про це заявив голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ.

«Це вкотре підтверджує, що питання будівництва переходу через Керченську протоку перебуває на постійному контролі у В.ЯНУКОВИЧА і підтримано Президентом Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВИМ», - сказав лідер Кримської організації Партії регіонів В.ДЖАРТИ.

У повідомленні говориться, що зустріч планується на 4 жовтня в Геленджику (Росія).

За словами В.ДЖАРТИ, будівництво моста через Керченську протоку – серед першочергових завдань кримського уряду і команди Президента України в цілому, оскільки це дасть могутній імпульс розвитку української і російської економік, а також відкриє перед кримським півостровом великі перспективи.

За оцінками ряду фахівців, введення в експлуатацію об`єкту дозволить створити найкоротший сухопутний шлях Європа-Азія протяжністю 450 кілометрів, скоротити шлях транзитного руху вантажів і пасажирів на ділянці від Херсона до Новоросійська.