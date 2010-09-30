Структурні підрозділи ДЗ готові до зими на 91%

На Донецькій залізниці (ДЗ) на сьогоднішній день загальна готовність структурних підрозділів до зими складає 91%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

У повідомленні наголошується, що в даний час на всіх відділеннях підприємства проводяться заходи, спрямовані на забезпечення безперебійної і ефективної роботи залізничного транспорту в зимові місяці. Перш за все це підготовка котельних, очищення станційних шляхів, стрілочних перекладів, поточний ремонт і утеплення адміністративних і службових приміщень, ремонт крівлі, перевірка опалювальної і вентиляційної систем, систем тепло- і водопостачання, ремонт компресорів, снігоочищувальної і снігоприбиральної техніки, пристроїв пневматичного обдування стрілок, а також придбання спецвзуття і спецодягу для працівників залізниці.

У прес-службі підкреслили, що з урахуванням накопиченого минулого року досвіду роботи в умовах низьких температурах і великих снігопадів особлива увага на ДЗ приділена ремонту і підготовці до зими путньої техніки, якості ремонту рухомого складу. У господарстві електрифікації і електропостачання проводяться комплексні перевірки стану контактної мережі.

У пасажирському господарстві ведеться робота з перевірки систем вентиляції, опалювання і водопостачання, проводиться утеплення вагонів. Всі бригади потягів пройдуть атестацію за правилами експлуатації систем опалювання пасажирських вагонів в зимовий період.

У всіх структурних підрозділах створюється зимовий запас паливних ресурсів, вугілля і змащувальних матеріалів, запасних частин і устаткування.

Згідно з наказом начальника ДЗ Миколи РОГОВА, для здійснення контролю за виконанням передзимових робіт створено оперативний штаб. Встановлено порядок комісійного прийому готовності до зими об`єктів по галузях господарств.