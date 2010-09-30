«УЗ» за 8 місяців безкоштовно перевезла майже 210 тис. дітей-сиріт і дітей-інвалідів

Залізниці України за січень-серпень 2010 року перевезли 209,8 тис. дітей-сиріт і дітей-інвалідів, що на 3,66%, або на 7,4 тис. осіб більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, можливістю подорожувати залізницею скористалися 82,1 тис. дітей-інвалідів (минулого року – 82 тис.) і 127 тис. дітей-сиріт (минулого року – 120 тис.) , решта 0,7 тис. (минулого року – 0,4 тис.) – це діти загиблих шахтарів і військовослужбовців.

Нагадаємо, акція з безкоштовного перевезення дітей розпочата «Укрзалізницею» у 2000 році. Цією послугою можуть скористатися діти віком до 16 років, яких віднесено до категорій дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів всіх категорій; дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов`язків; дітей загиблих шахтарів.

Акція розповсюджується на плацкартні вагони швидкісних потягів внутрішнього сполучення (серед них вагони 2-3 класу швидкісних, прискорених і електро- і дизель-поїздів підвищеного комфорту) і приміські потяги.