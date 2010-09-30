"АероСвіт" з 1 листопада відкриває регулярний авіарейс Київ-Краків

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" відкриває повітряне сполучення між Києвом і Краковом.

Як повідомляє УНІАН прес-служба компанії, польоти до Кракова почнуться з 1 листопада цього року з частотою 4 рази на тиждень – у понеділок, вівторок, четвер і п`ятницю.

Рейс обслуговуватиме, перш за все, туристичні, етнічні та ділові потоки.

Доставка до Кракова через Київ рейсами "АероСвіту" також буде доступна з найбільших міст України. У "Борисполі", аеропорту базування української авіакомпанії, рейс до Кракова буде зістикований з більшістю міжнародних напрямів "АероСвіту", зокрема до Нью-Йорка, Торонто, Тель-Авіва, Пекіна, Алмати, Бангкока, Стамбула, Москви, Санкт-Петербурга, Баку, Дубаю, Афін, Кишинева, Софії та інших місті.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. В період літньої навігації 2010 року авіакомпанія обслуговує більше 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних. Спільно з компаніями-партнерами "АероСвіт" також забезпечує доставку пасажирів до найбільших регіональних адміністративних центрів України.

Власний флот компанії "АероСвіт – Українські Авіалінії" на сьогоднішній день складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "АерСвіт" використовує на ряді маршрутів літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Антонов-148.