У Вінницькій обл. пасажироперевезення скоротилися, вантажоперевезення – зросли

У Вінницькій області в січні-серпні 2010 року обсяг пасажирських перевезень скоротився на 0,48%, вантажоперевезень – збільшився на 5,9%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, за 8 місяців ц.р. обсяг пасажирських перевезень транспортним комплексом Вінницької області скоротився на 0,8 млн. пасажирів, у порівнянні з січнем-серпнем 2009 роком, і склав 164,3 млн пасажирів. Зокрема, пасажирські перевезення, виконані залізничним транспортом області, збільшилися на 10,2% – до 22,3 млн пасажирів.

Пасажирські перевезення, виконані автомобільним транспортом, в січні-серпні 2010 року скоротилися на 2,9%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 66,4 млн пасажирів.

Крім того, електротранспортом обласного центру в січні-серпні 2010 року перевезено 75,6 млн пасажирів.

Також повідомляється, що транспортний комплекс області за звітний період виконав перевезення вантажів в обсязі 8 млн 063,8 тис. тонн, у т.ч. 6 млн 036,4 тис. тонн вантажів відправлено залізничним транспортом (на 1,3% більше, ніж за аналогічний період 2009 року) і 2 млн 027,4 тис. тонн автомобільним транспортом (на 22,8% більше).