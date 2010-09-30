Борги з зарплати на міському електротранспорті склали юлизько 50 млн. грн

В Україні заборгованість з зарплати працівникам міського електротранспорту складає близько 50 млн грн.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

"На сьогодні заборгованість з зарплати підприємств міського електротранспорту складає близько 50 млн грн.", - сказав він.

В. ШАПОВАЛЕНКО зазначив, що на підтримку підприємств електротранспорту цього року з державного бюджету "живими" грошима у вигляді субсидії було виділено близько 100 млн грн.

"Зарплату люди постійно отримують. Кошти доходять до підприємств цільовим призначенням. Відшкодовуються витрати підприємств електротранспорту з надання послуг, у тому числі, на виплату заробітної плати… У цілому економіка підприємств потребує відновлення. Цей комплекс проблем накопичився за останні 20 років, і швидко його вирішити неможливо. Ця проблема може бути ефективно розв'язана тільки за умови, що активно до цього питання підключаться місцеві органи влади, які є власниками цього електротранспорту", - сказав він.

В. ШАПОВАЛЕНКО додав, що сьогодні ця сфера знаходиться в зоні відповідальності місцевих органів влади, і "вони повинні думати про те, щоб електротранспорт працював і виконував свої функції, і зміг в нинішніх умовах конкурувати з приватними підприємцями, які працюють на ринку перевезень".