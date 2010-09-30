Залізничники завершують підготовку до зими

Залізнична галузь завершує підготовку до зимового періоду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку.

Згідно з повідомленням, на 30 вересня здійснена підготовка котелень, очищені станційні шляхи, стрілочні переводи. Залізничники завершили поточний ремонт і утеплювали адміністративні і службові приміщення, провели ремонт покрівель, перевірили опалювальні, вентиляційні, системи тепло- і водопостачання, здійснили ремонт компресорів снігоочисної та снігоприбиральної техніки, пристроїв пневматичного обдуву стрілок. До холодів для працівників купили спецвзуття і спецодяг.

На початок зимового періоду також передбачено провести різні види ремонту 533 тягових рухомих складів залізничного транспорту, 14930 одиниць вантажних вагонів, 4940 одиниць пасажирських вагонів.

На залізничному транспорті планують відремонтувати 2961 км залізничної колії, зокрема, 458 км модернізувати, виконати капітальний і середній ремонт шляху на 1643 км, комплексно-оздоровчий ремонт на 848 км.

Уже відремонтовано 2329,2 км залізничної колії, що складає 79% від плану: 347,2 км модернізовано, 1349,5 км відремонтовано капітальним і середнім ремонтом, 732 км - комплексно-оздоровчим. Також відремонтовано 52% тягового рухомого складу залізничного транспорту, 92% вантажних вагонів, 15% пасажирських вагонів.

На 94% виконаний ремонт і устаткування стрілочних переводів пневмообдувкою та електрообігрівом.

З початку року "Укрзалізниця" для підприємств Мінвуглепрому перевезла 22 млн. 667 тис. тонн енергетичного вугілля, що на 23% перевищує планові показники.