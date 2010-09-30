1 жовтня Київський фунікулер поновить роботу після ремонту

1 жовтня Київський фунікулер відновить роботу після профілактичного ремонту.

Як повідомляє КП "Київпастранс", проведення обов'язкових регламентних і ремонтних робіт на фунікулері завершене. З 1 жовтня він працюватиме у робочі дні з 7.00 до 22.00, у вихідні і святкові дні - з 8.00 до 23.00.

Як повідомляв УНІАН, ремонт почався 1 вересня. Роботи виконувало КП "Київпастранс". Регламентні і ремонтні роботи на фунікулері виконуються щорічно для забезпечення його подальшої надійної експлуатації.