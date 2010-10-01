На Чернігівщині відкрився новий пункт пропуску через кордон

З 1 жовтня розпочнеться пропуск громадян через державний кордон на напрямку між населеними пунктами Клюси Щорського району Чернігівської області (Україна) та Новий світ Климівського району Брянської області (Російська Федерація). Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону підполковник Олександр ДУДКО.

За його інформацією, будуть пропускатися громадяни України, жителі Городнянського, Щорського, Корюківського районів Чернігівської області та Климівського і Стародубського районів Брянської області Російської Федерації, за наявності дійсних паспортних документів та реєстраційних відміток про проживання у цих районах. При цьому транспортні засоби поки що пропускатися не будуть.

Пропуск громадян буде здійснюватись з 9.00 до 18.00 у п’ятницю, суботу та неділю. Крім того, за клопотанням місцевих органів державної влади та самоврядування пропуск буде здійснюватися у святкові дні.

На вказаному напрямку заплановано будівництво місцевого (спрощеного) пункту пропуску через державний кордон, згідно з Угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації. З українського боку він вже збудований і готовий до експлуатації, але на жаль, тривалий час рішення відповідних органів про початок його роботи не приймається. Російська сторона буде здійснювати пропуск мобільними прикордонними нарядами.

Пропуск транспортних засобів на цій ділянці кордону здійснюється через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сеньківка".