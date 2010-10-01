ПЗ до 21 жовтня завершить модернізацію напряму Сімферополь-Севастополь

Придніпровська залізниця (ПЗ) до 21 жовтня ц.р. завершить модернізацію залізничної інфраструктури напряму Сімферополь-Севастополь.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

Мета реконструкції – прискорення руху потягів, збільшення пропускної спроможності ділянки і підвищення комфорту пасажирів в поїздках. Роботи з реконструкції початі в червні.

Зараз капітально відремонтовано 7 пасажирських платформ на перегонах і 7 – на станціях, ще 5 знаходяться в процесі оновлення.

Відремонтовано більше 50 км. залізничної колії.

Також бригади ПЗ на ділянці Сімферополь-Севастополь виконали необхідний ремонт магістрального кабелю, реконструювали 5 переїздів, замінили 4 стрілочних електроприводи. Оновлено всі прилади сигналізації, централізації і блокування (СЦБ), продовжується реконструкція мереж електропостачання і систем освітлення посадочних платформ.

У цілому в рамках модернізації залізничної інфраструктури на напрямі Симферополь–Севастополь планується капітально відремонтувати 19 пасажирських платформ і 8 переїздів, відновити різними видами ремонту 65,7 км. шляху, замінити всі бічні шляхи і 19 стрілочних перекладів. ПЗ також має намір модернізувати будівлі і споруди на станціях Інкерман-1, Верхньосадова, Бузок, Бахчисарай, Самохвалово, Поштова і Чистенька.