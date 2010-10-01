На УЗ за 8 місяців пошкоджено майже 2 тис. вантажних вагонів

За 8 місяців цього року вантажовідправниками і вантажоодержувачами на залізницях України було пошкоджено 1977 вантажних вагонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці.

Як відзначають у відомстві, склалася загрозлива ситуація із збереженням вантажних вагонів через недотримання вимог стандартів при виконанні вантажної роботи на під`їзних шляхах промислових підприємств і в морських торгових портах.

З вказаної кількості всього 733 вагони були пошкоджені при виконанні вантажних операцій на підприємствах, що обслуговуються на Одеській залізниці. Крім того, на підприємствах, які обслуговує Придніпровська залізниця, пошкоджено 540 вагонів, Донецька – 381, Львівська – 194, Південно-Західна – 65, Південна – 64.

Основною причиною пошкоджень вагонів є порушення технічних умов при вивантаженні вантажів за допомогою кранів грейферів, яку здійснюють переважно порти України, зокрема, через перевищення швидкості опускання грейфера на вантаж, через зачеплення ковшом підлоги, стінок і кузова, унаслідок чого пошкоджуються люки, листи перекриття та інші внутрішні елементи конструкції вагону.

У зв`язку з цим «Укрзалізниця» закликає вантажовласників забезпечити дотримання технології обробки вагону, яка виключає його пошкодження, адже в умовах зростання обсягів вантажоперевезень забезпечувати всі потреби економіки України в перевезеннях можливо лише завдяки ефективному використанню наявного парку рухомого складу.