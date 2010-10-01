BMW відкликає 198 тис. автівок через проблеми в гальмівній системі

Німецький автомобільний концерн BMW у п`ятницю заявив про відкликання 198 тисяч автомобілів BMW і Rolls-Royce Phantom через потенційну проблему в гальмівній системі, повідомляє агентство Bloomberg.

Відкликанню підлягають автомобілі BMW п`ятої, шостої та сьомої серій, а також Rolls-Royce Phantom, вартість якого починається від 380 тисяч дол. Відкликання торкнеться автомобілів, випущених у період 2002–2010 років. Відкликані автомобілі пройдуть діагностику і необхідний ремонт, щоби запобігти можливому витіканню з гальмівної системи.