BMW відкликає 198 тис. автівок через проблеми в гальмівній системі
12:37, 01 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
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Німецький автомобільний концерн BMW у п`ятницю заявив про відкликання 198 тисяч автомобілів BMW і Rolls-Royce Phantom через потенційну проблему в гальмівній системі, повідомляє агентство Bloomberg.
Відкликанню підлягають автомобілі BMW п`ятої, шостої та сьомої серій, а також Rolls-Royce Phantom, вартість якого починається від 380 тисяч дол. Відкликання торкнеться автомобілів, випущених у період 2002–2010 років. Відкликані автомобілі пройдуть діагностику і необхідний ремонт, щоби запобігти можливому витіканню з гальмівної системи.
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