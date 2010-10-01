Київ і Мінськ підписали договір про умови постачань шин білоруського виробництва в Україну

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ і перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО за підсумками 19-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічної співпраці підписали протокол за підсумками засідання комісії і договір про умови постачань шин білоруського виробництва в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України, засідання відбулося 30 вересня в Мінську.

Крім того, міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА і міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь Анатолій КУЛЕШОВ підписали протокол між урядами двох країн про внесення змін і доповнень до Угоди про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Білорусі, які працюють за межами своїх країн. Ці зміни стосуються здебільшого трудової діяльності працівників державних компаній.

Також угоду про співпрацю підписали представники білоруської компанії «Білкомунмаш» і українського ЗАТ «Чернігівський автозавод».

Учасники засідання відзначили поліпшення структури українського експорту за рахунок продукції з високою доданою вартістю, зокрема продукції машинобудування. У той же час зафіксовано деяке зниження експорту української металургійної продукції до Білорусі.

Крім того, учасники засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії обговорили перспективи поглиблення співпраці в агропромисловому комплексі. Так, білоруська сторона висловила готовність збільшити постачання української сільськогосподарської продукції на свій ринок, зокрема, йдеться про постачання кукурудзи. Така потреба в Білорусі викликана розвитком галузі тваринництва і, відповідно, зростанням попиту на корми.