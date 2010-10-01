УЗ закликає партнерів зменшити простої вантажних вагонів

«Укрзалізниця» закликає своїх партнерів раціонально використовувати вантажні вагони і зменшити простої в умовах дефіциту рухомого складу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

За її даними, залізниці через брак вантажних вагонів і зростання обсягів вантажів не можуть виконати перевезення всіх наявних вантажів.

Згідно з повідомленням, починаючи з третього кварталу 2010 року, залізниці України збільшують середньодобове навантаження. У серпні воно зросло на 8,5% в порівнянні з серпнем минулого року, у вересні – на 8,4% в порівнянні з вереснем 2009 року і на 3,3% – в порівнянні з попереднім місяцем. У жовтні залізничники чекають збільшення на 0,6% в порівнянні з вереснем і на 4,9% – по порівнянню жовтнем минулого року.

«Проте ці цифри характеризують лише можливості залізниці, фактична ж наявність вантажу на 20% більша», – відзначають у відомстві.

Згідно з повідомленням, в умовах гострого дефіциту вагонів збільшувати обсяги перевезень можливо тільки завдяки прискоренню обороту вагонів, скороченню часу на навантаження і вивантаження, зменшенню кількості ремонтів. Проте не всі вантажовідправники це розуміють, у зв`язку з чим гостро постала проблема своєчасного вивантаження вагонів.

Наприклад, станом на 30 вересня ц.р. на під`їзних шляхах підприємств України знаходилося 20 тис. 377 вагонів, які простоюють під вантажними операціями більше доби, зокрема 13 тис. 777 піввагонів (найбільш затребувані вагони).

При цьому у відомстві відзначають, що аналіз за 8 місяців поточного року свідчить про загрозливу тенденцію збільшення часу простою під вантажними операціями. Середній час користування вагонами збільшився на 2,2 години (10,5%) і складає майже добу – 23,4 ч.

Практично всі підприємства гірничо-металургійного і паливно-енергетичного комплексів не виконують технологічні норми на вантажні операції, встановлені єдиними технологічними процесами роботи під`їзних шляхів і станцій примикання. Середній простій вагонів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу складає 37,1 год., паливно-енергетичного – 21 год.

За даними «Укрзалізниці», наприклад, на ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" середній час користування вагонами збільшено в 2 рази (на 65,6 годин) і складає 134,52 ч, тобто 5,6 діб, на ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» – на 14,2 год., до 49,26 год., на Вільногірському ГМК – на 13,4 год., до 40,5 год., на ВАТ «Меткомбінат ім. Ілліча» – на 12,3 год., до 39,5 год., на ВАТ «Меткомбінат «Азовсталь» – на 12,5 год., до 58,5 год., на ВАТ «Криворізький ЗРК” – на 10,2 год., до 27,4 год., на ДП "Криворізька ТЕС" – в 2 рази, до 21,75 год., на ТОВ «Східенерго» Кураховська ТЕС – на 7,95 год., до 23,32 год., на Луганській ТЕС – на 8 год., до 28,14 год.

Як підкреслюють у відомстві, в умовах позитивних темпів зростання економіки держави і посилення дефіциту рухомого складу украй важливим є ефективне і раціональне використання вантажних вагонів. Зараз залізниці мають мінімально необхідний для перевезень парк вантажного рухомого складу, і невиправдані затримки вагонів на під`їзних шляхах промислових підприємств під вантажними операціями негативно позначаються в першу чергу на забезпеченні рухомим складом все зростаючих об`ємів перевезень вантажів для всіх базових галузей економіки держави.

У зв`язку з цим «Укрзалізниця» закликає користувачів раціонально використовувати вагони на під`їзних шляхах підприємств, виконувати вантажні операції протягом встановленого нормами часу, скоротити терміни користування вагонами, рівномірно відправляти продукцію протягом місяця і усунути причини простою вагонів.