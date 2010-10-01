Договір про створення українсько-російського авіаційного СП має бути підписаний 24 жовтня

Договір про створення українсько-російського авіапромислового спільного підприємства має бути підписаний 24 жовтня.

Про це повідомив міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНІКОВ у ході Міжнародного авіасалону «АвиаСвіт-ХХІ» 30 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі Мінпромполітики.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр зазначив, що пайова участь в СП буде паритетною: «50 на 50, половина українська частка, половина - російська. Підприємство займатиметься продажем літаків марки «Антонов», позиціонуванням їх на зовнішніх ринках, питаннями розробки нових технологічних рішень і продуктів».

Д.КОЛЕСНІКОВ також підкреслив, що в результаті створення підприємства українська авіапромисловість не зазнає збитків.

«Жодні матеріальні активи сьогодні СП не передаються, і ноу-хау держава також не втратить. Конструкторська документація залишиться у власності України», - додав він.

За словами міністра, він не бачить обставин, які б могли перешкодити підписанню договору.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністри України і Російської Федерації Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН дали доручення профільним міністерствам налагодити повномасштабну кооперацію в галузі авіабудування підприємств Російської об`єднаної авіаційної будівельної корпорації і українського Державного авіабудівного концерну «Антонов».

30 червня ц.р. перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив на прес-конференції, що Україна не виступатиме в ролі міноритарія у створюваному українсько-російському спільному підприємстві з авіабудування.

При цьому він зазначив, що Україна запропонувала Росії створити таке спільне підприємство з метою кооперації і координації спільних проектів в авіабудівній галузі, розробки нових моделей літаків, а також їх подальшого збуту.

«Ми дали пропозицію створити спільне підприємство, яке займатиметься координацією і кооперацією всередині як російського, так і українського авіапрому, і займатиметься розробкою нової техніки і збутом продукції, яку виробляють спільно як український, так і російський авіапроми», - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що при створенні спільного підприємства сторони зберігатимуть повний контроль над своїми активами.