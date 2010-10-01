РЗ представила ТЕО будівництва широкої колії до Відня

Вчора, 30 вересня, в Братиславі в рамках засідання координаційної ради з Транссибірських перевезень президент ВАТ "Російські залізниці" (РЗ) Володимир ЯКУНІН презентував попередні результати техніко-економічного обґрунтування будівництва колії шириною 1520 мм (широка колія) до Відня .

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РЗ.

За його оцінкою, проект стане каталізатором процесу зближення і ефективної взаємодії залізничних систем з різною шириною колії, а також зміцнення зовнішньоекономічних зв`язків між країнами Європейського Союзу, Росією і Азією. Для Росії реалізація цього проекту означає розширення географії контейнерних перевезень з використанням Транссибу і реалізації транзитного потенціалу країни.

Як відзначають в РЗ, обґрунтування інвестицій за проектом доручене консалтинговій компанії Roland Berger Strategy Consultants, і в грудні 2010 року проект обґрунтування інвестицій буде направлений на твердження акціонерам спільного підприємства з створення цього шляху, які ухвалюватимуть рішення про подальші дії.

Передбачається, що в 2011-2013 роках вестиметься розробка ТЕО і повного бізнес-плану, а також проектні роботи. Як прогнозують в РЗ, будівництво нової лінії може початися в 2013-2015 роках. З 2016 року буде можливе здійснення комерційних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, залізничні адміністрації і транспортні відомства України, РФ, Словаччини і Австрії розробляють проект будівництва залізничної лінії з шириною колії 1520 мм до Братислави і Відня з 2007 року.