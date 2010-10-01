МТЗУ звільнило начальника Ізмаїльского порту Котельного

Міністерство транспорту і зв`язку України звільнило начальника Ізмаїльского морського торгового порту Валентина КОТЕЛЬНОГО. Як повідомили УНІАН в міністерстві, відповідний наказ підписано 27 вересня. В.Котельний звільнений у зв`язку із закінченням контракту. При цьому В.Котельний призначений виконуючим обов`язки начальника Ізмаїльского порту. Довідка УНІАН. Ізмаїльский морський торговий порт розташований на лівому березі Килійського гирла між 92 і 94 км. Дунаю. Завдяки своєму вигідному розташуванню порт є перехрестям важливих торгових шляхів, що пов`язують країни Середземномор`я, Близького Сходу, Північної Африки з дунайськими країнами Західної Європи і країнами СНД.

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