Відновив рух дизель-поїзд Одеса–Кишинів

Сьогодні відновив рух дизель-поїзд міжнародного сполучення Одеса–Кишинів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні Одеської залізниці (ОЗ).

Згідно з повідомленням, у складі дизель-поїзда п`ять вагонів із жорсткими місцями для сидіння, в одному з вагонів встановлені барна стійка й телевізор.

Відправлений із Кишинева о 07.00 поїзд через п`ять годин, о 12.05, прибув до Одеси, зробивши лише одну зупинку на території України – в прикордонному селі Кучургани Роздільнянського району. Колишню зупинку в самому райцентрі Роздільна скасовано у зв`язку з тим, що, як пояснили в управлінні ОЗ, саме до станції Роздільна може утворитися основний пасажиропотік на цей поїзд. Таким чином, квитки продаються лише до станцій Кучургани та Одеса.

З Одеси поїзд відправляється о 15.30 і прибуває до Кишинева о 20.50.

Нагадаємо, вантажний і пасажирський залізничний рух через Придністров`я було повністю зупинено 4 березня 2006 року, після введення владою України та Республіки Молдова нових правил проходження вантажів через молдавсько-український кордон, що передбачають обов`язкову наявність у придністровських товарів молдавського митного оформлення. Влада невизнаного Придністров`я розцінила це спільне рішення як економічну блокаду Придністров`я й блокувала залізничний рух через регіон.

У серпні ц.р. відбулося обговорення транспортної проблеми між прем`єр-міністром Молдови Владом ФІЛАТОМ і лідером Придністров`я Ігорем СМИРНОВИМ за посередництва представників Євросоюзу.

Відновлення з 1 жовтня ц.р. пасажирського сполучення між Одесою і Кишиневом, а також вантажних залізничних перевезень через територію Придністров`я передбачено тимчасовою угодою, підписаною у вересні ц.р. головами адміністрацій залізниць Молдови, України та Росії.