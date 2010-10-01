ФДМУ розпочав підготовку до продажу "Укртелекому"

Фонд державного майна України (ФДМУ) розпочав підготовку до проведення конкурсу з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ "Укртелеком".

Про це йдеться в оголошенні ФДМУ в його офіційному виданні "Відомості приватизації".

Як зазначається в оголошенні, Фонд держмайна також пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці конкурсних умов продажу держпакета акцій даного підприємства.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до ухваленого 27 вересня Кабінетом міністрів України розпорядженням №1884-р, державний пакет акцій ВАТ «Укртелеком» у розмірі 92,79% статутного фонду буде виставлений на конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку перевищує 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Дохід компанії у 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки компанії - 456,4 млн. грн.