Центр сертифікації УДЦР уперше провів вимірювання показників випромінювання мобільних телефонів

Центр сертифікації ДП «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) уперше в Україні провів вимірювання базових граничних рівнів випромінювання мобільних телефонів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДЦР.

Як зазначається у повідомленні, центр виконав вимірювання коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для мобільних телефонів моделей CD1-S DiorPhone (торгової марки Dior), PORTEGE G810 (торгової марки TOSHIBA), MERIDIIST (торгової марки TAG Heuer).

Ці вимірювання проведені у рамках сертифікаційних випробувань на відповідність ДСТУ EN 50360.

Як підтверджують результати випробувань, показники випромінювання не перевищують максимальні (2 Вт/кг).

В УДЦР також зазначили, що на даний час Центр сертифікації УДЦР є єдиним в Україні і країнах СНД, який має технічну можливість проводити вимірювання SAR.

Довідка УНІАН. Випробування на відповідність стандарту ДСТУ EN 50360 проводяться згідно з наказом Мінтрансзв‘язку № 322 від 02.06.2010 і є обов`язковими при сертифікації мобільних телефонів.

Стандарт ДСТУ EN 50360 нормує рівень коефіцієнта питомого поглинання (SAR), який характеризує ступінь впливу мобільного телефону на здоров`я людини.