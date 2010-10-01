НКРЗ: Нелегальні мобільники відключатимуть, коли оператори введуть необхідне обладнання

Нелегально ввезені в Україну мобільні телефони не відключатимуться до введення в експлуатацію необхідного обладнання в усіх операторів мобільного зв`язку.

Про це йдеться в спростуванні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на повідомлення в ЗМІ з приводу того, що такі телефони не відключатимуться взагалі. Текст спростування має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Деякі засоби масової інформації... поширили інформацію про те, що, нібито, скасовується відключення незаконно ввезених в Україну, так званих, "сірих" мобільних телефонів» із посиланням на заяву голови НКРЗ Володимира ОЛІЙНИКА, - йдеться в спростуванні НКРЗ.

У зв`язку з цим, у комісії зазначають, що висловлювання В.ОЛІЙНИКА подано «у викривленому вигляді», чим вводяться в оману національні оператори мобільного зв`язку й мільйони читачів.

«Суть позиції НКРЗ полягає в тому, що "сірі" мобільні телефони не відключатимуться до введення в експлуатацію необхідного обладнання в усіх операторів мобільного зв`язку», - йдеться в спростуванні НКРЗ.

У НКРЗ також повідомили, що наразі комісія спільно з іншими органами влади продовжує роботу, яка визначена законами України й спрямована на наведення порядку на ринку мобільних телефонів і захист прав споживачів на отримання якісних послуг мобільного зв`язку. Процедура відключення мобільних телефонів повинна бути проведена лише у визначеному законом порядку й у жодному випадку не повинна зачіпати інтереси користувачів мобільного зв`язку.

В першу чергу, заходи НКРЗ спрямовані на недопущення підключення «сумнівних» мобільних телефонів, які відсутні в узагальненій базі даних ІМЕІ-кодів (цю базу веде Український державний центр радіочастот – УНІАН). Практичні дії НКРЗ спрямовані на вдосконалення порядку ввезення радіоелектронних засобів, до яких належать і мобільні телефони, з метою подолання передумов контрабанди таких товарів в Україну, - йдеться в документі.

Що стосується порядку обліку кодів ІМЕІ мобільних телефонів, «то його НКРЗ не скасовувала і скасовувати не збирається», - зазначається в спростуванні.

Згідно з документом, «процес побудови наміченої системи регулювання використання лише легальних мобільних телефонів наближається до логічного завершення» - НКРЗ отримала запевнення від усіх операторів мобільного зв`язку про готовність наприкінці року встановити пристрої ідентифікації кінцевого обладнання (EIR) на своїх мережах. Це є останнім кроком на шляху запуску в автоматизованому режимі системи, яка остаточно вирішить проблему використання на мережах стільникового зв`язку України лише легально ввезених мобільних телефонів.

Крім того, на сьогоднішній день підготовлено зміни до законодавства, згідно з якими вводитиметься додаткове маркування мобільних телефонів як комплексний захід контролю за обігом радіоелектронних засобів, зокрема мобільних телефонів, у координації з декількома центральними органами виконавчої влади. На думку фахівців, це остаточно усуне можливість появи нелегальних «мобілок» на ринку України, зазначає НКРЗ.