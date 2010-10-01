«Укрзалізниця» скаржиться на вугільників - затримують вагони

На підприємствах вугільної промисловості України посилюється негативна тенденція тривалого перебування вагонів на під`їзних шляхах, що призводить до значних втрат вантажних ресурсів залізниць - з 38 вугільних об`єднань 36 не виконують встановлені технологічні норми на вантажні операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, при передбачених єдиними технологіями залізниць і вугільних підприємств нормах часу знаходження вагонів 5-16 годин, кожен вагон простоює під вантажними операціями майже добу. Таким чином, втрати вантажних ресурсів становлять понад 570 вагонів щодоби.

Найкритичніша ситуація склалася на підприємствах ДП «Донецькпогрузтранс» по ст. Донецьк - простій більш як 39 годин при нормативі 16,5 години; ТзОВ «Макєєвпромтранс» по ст. Макіївка, Харцизьк – більш як 39 годин при нормативі 11,4 години; ДП «Макєєвуголь» по ст. Кринична – більш як 23 годин при нормативі 8 годин; «Шахтарськвантажтранс» по ст. Постникове - понад 31 годину при нормативі 5,27 години; «Шахтарськвантажтранс» по ст. Софьїно-Бродська - близько 41 години при нормі 5,3 години.

Як зазначають у відомстві, причин, що призвели до цього, багато. Зокрема, це застаріла технічна інфраструктура вуглевидобувних підприємств, на яких роками не здійснюється технічне переозброєння, зокрема, оновлення локомотивного парку, будівництво дозувальних (бункерних) пристроїв. Також важливим стримуючим чинником є недосконала технологія визначення якості продукції - аналіз її здійснюється після завантаження у вагони. Крім того, на час знаходження вагонів на під`їзних шляхах впливають кліматичні умови, кон`юнктура ринку й інші чинники.

У відомстві повідомляють, що найраціональніше використовуються вагони на під`їзних шляхах державних шахт і збагачувальних фабрик.

"Укрзалізниця" нагадує, що в умовах зростання обсягів перевезень залізниці мають мінімально необхідний для перевезень парк вантажного рухомого складу. У зв`язку з цим, вона звертається до своїх партнерів з проханням терміново переглянути ставлення до вантажного вагону як основного засобу забезпечення потреб у перевезеннях і поставках вугілля для стабільної роботи теплоелектростанцій.