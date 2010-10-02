В Україні до Євро-2012 вздовж автодоріг збудують понад 200 місць для відпочинку

В Україні до футбольного чемпіонату Євро-2012 вздовж автодоріг міжнародного, національного та регіонального значення заплановано побудувати понад 200 рекреаційних об’єктів, які стануть місцями відпочинку для гостей держави та українців.

Про це повідомив голова Державного комітету лісового господарства України Микола ШЕРШУН на виїзній колегії Держкомлісгоспу на Житомирщині.

За його словами, "ці рекреаційні об’єкти також сприятимуть запобіганню виникненню пожеж у лісах".

З цією метою М.ШЕРШУН видав відповідне доручення, згідно з яким кожне лісогосподарське підприємство галузі зобов’язане збудувати по одному такому рекреаційному об’єкту.

Зокрема, до 20 жовтня цього року вздовж автомагістралі "Київ-Ковель-Ягодин" мають облаштувати 11 рекреаційних пунктів лісогосподарські підприємства Київського, Житомирського і Рівненського облуправління лісомисливського господарства.

Також вздовж траси "Київ - Харків - Довжанський" підприємства Київського, Полтавського, Харківського, Луганського і Донецького облуправлінь зведуть 9 таких пунктів. Подібні пункти збудують і вздовж автодороги "Київ - Чоп" та "Київ - Одеса".

В інших областях силами лісогосподарських підприємств також будуть зведені рекреаційні майданчики біля доріг. Усі вони будуть облаштовані місцями для паркування автомобілів, мангалами для розпалювання багаття, туалетами, сміттєвими баками та іншим.