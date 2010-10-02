Україна планує побудувати 380 км доріг наступного року

В Україні планується побудувати 380 кілометрів доріг наступного року.

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ в Ялті.

«Наступного року (будуть побудовані) 380 кілометрів абсолютно нових доріг», - сказав він.

Зокрема, повідомив віце-прем`єр, буде побудована дорога між трасою «Київ – Чоп» і Трускавцем. За його словами, вона дозволить за годину дістатися від львівського аеропорту до Трускавця.

В майбутньому планується будувати за рік до 700 км нових доріг.

«За дорученням Президента розробляється національна концепція відразу з джерелами фінансування. Ви знаєте, ми скасовуємо щорічний транспортний збір і вводимо акцизний. Це дозволить нам акумулювати 4 млрд. доларів на рік. 1 мільярд Україна витрачає на експлуатацію автомобільних доріг, (залишається) 3 млрд. ресурсу, і ми ведемо переговори зі світовими банками. Це дозволить нам до 700 км нових доріг будувати щорічно», - сказав віце-прем`єр.

Планується, що така програма почне працювати в 2012 році.