Янукович сьогодні відвідає Росію

Cьогодні, 4 жовтня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на запрошення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА здійснить робочий візит до м. Геленджик Краснодарського краю РФ для участі у першому Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, цей захід організовано на виконання домовленостей, досягнутих главами обох держав під час зустрічі 21 квітня 2010 року в Харкові, а також третього засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Планується, що учасники форуму – глави міністерств і відомств України та Росії, керівники регіонів двох держав, представники бізнесових структур – обговорять дієві механізми поглиблення українсько-російських міжрегіональних зв’язків, зокрема питання спільної реалізації великих інфраструктурних проектів.

В Геленджику передбачається обмін думками щодо перспектив спорудження транспортного мостового переходу через Керченську протоку, будівництва швидкісної автомобільної дороги Москва-Харків-Сімферополь, об’єктів транспортної, спортивної, туристичної інфраструктури в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні і зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Окрему увагу буде приділено питанням транспортних коридорів, розвитку кооперації, спрощення процедур ліцензування і оформлення дозвільних документів для здійснення експортно-імпортних операцій.

У рамках роботи форуму відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Д.МЕДВЕДЄВИМ, під час якої глава Української держави має намір обговорити зі своїм колегою широкий спектр двосторонніх відносин, насамперед – стан і перспективи торговельно-економічного співробітництва.

Окрім того, буде продовжено діалог, який Президенти розпочали у Глухові 17 вересня, щодо прикордонного співробітництва, зокрема питань облаштування пунктів пропуску через кордон та удосконалення процедур його перетину.