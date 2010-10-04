Херсонська ОДА планує побудувати новий міст через Дніпро

Херсонська облдержадміністрація спільно з Державною службою автомобільних доріг розробляють проект будівництва автобану "Київ - Кіровоград - Херсон - Сімферополь - Керч".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської ОДА.

Згідно з повідомленням, проект також включає будівництво паралельно з автомагістраллю швидкісної залізниці і нового автомобільно-залізничного моста через Дніпро.

Найближчим часом планують почати роботу над техніко-економічним обгрунтуванням проекту.