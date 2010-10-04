Херсонська ОДА планує побудувати новий міст через Дніпро
13:35, 04 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
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Херсонська облдержадміністрація спільно з Державною службою автомобільних доріг розробляють проект будівництва автобану "Київ - Кіровоград - Херсон - Сімферополь - Керч".
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської ОДА.
Згідно з повідомленням, проект також включає будівництво паралельно з автомагістраллю швидкісної залізниці і нового автомобільно-залізничного моста через Дніпро.
Найближчим часом планують почати роботу над техніко-економічним обгрунтуванням проекту.
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