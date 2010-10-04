Україна планує побудувати 380 км доріг у наступному році

В Україні планують побудувати 380 кілометрів доріг наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр Борис КОЛЕСНИКОВ у Ялті.

"Наступного року (будуть побудовані) 380 кілометрів абсолютно нових доріг", - сказав він.

Зокрема, повідомив віце-прем'єр, буде побудована дорога між трасою "Київ - Чоп" і Трускавцем. За його словами, вона дозволить за годину дістатися від львівського аеропорту до Трускавця.

У майбутньому планують будувати на рік до 700 км нових доріг.

"За дорученням Президента розробляємо національну концепцію відразу з джерелами фінансування. Ви знаєте, ми відміняємо щорічний транспортний збір і вводимо акцизний. Це дозволить нам акумулювати 4 млрд. доларів на рік. 1 мільярд Україна витрачає на експлуатацію автомобільних доріг, (залишається) 3 млрд. ресурсу, і ми ведемо переговори зі світовими банками. Це дозволить нам до 700 км нових доріг будувати щорічно", - сказав віце-прем'єр.

Планують, що така програма почне працювати у 2012 році.