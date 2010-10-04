Україні треба розвивати мобільний Інтернет - експерт

Україні треба розвивати інфраструктуру для доступу в Інтернет з мобільних пристроїв, щоб не відстати від розвинених країн. Таку думку висловив президент інвестиційного фонду Icon Private Equity Кирило ДМИТРІЄВ у суботу на форумі YES в Ялті, передає кореспондент УНІАН.

"Мені здається, що інтернет-ринок та інтернет-інфраструктура - це один з ключових елементів для руху вперед, це можливості для малого і середнього бізнесу, освіти. навчання. Якщо цього не буде, наші діти не зможуть змагатися з людьми, які виросли на мобільних інтернет-технологіях", - сказав експерт.

Так, за його словами, Україна відстає у розвитку інтернет-технологій для мобільних пристроїв. "Лише 18 відсотків широкосмуговий доступ порівняно з набагато вищими цифрами в інших країнах", - сказав К. ДМИТРІЄВ.

Він повідомив, що інтернет-ринок за кордоном розвивається дуже активно. "Буквально за півтора року 85 мільйонів людей купили iPod і iPad. Ці мобільні пристрої практично у п'ять - шість разів адаптуються суспільством, ніж десктопові комп'ютери. Десктопів було порядка одного мільярда. Ми очікуємо, що мобільних пристроїв буде близько 10 мільярдів - це божевільна революція, яка відбувається у світі зараз", - сказав президент Icon Private Equity.

Він підкреслив, що нові мобільні пристрої в основному використовують для передачі інформації.

"Звичайний телефон використовується на 70 відсотків для голосових дзвінків. На iFone голос - тільки 45 відсотків, решта - це дані. У результаті вимоги з передачі даних зростуть в найближчі 4 роки у 40 разів", - сказав бізнесмен.

К. ДМИТРІЄВ зазначив, що для України існує небезпека відстати, причому "настільки сильно, що потім неможливо буде наздогнати".

"Потрібно слово "інновація" застосовувати до конкретних проектів, які можуть революціонізувати країну. Інтернет-проникнення - це один з них", - додав експерт.

Форум, організований Ялтинською Європейською Стратегією, який проводиться уже всьоме, зібрав відомих українських і зарубіжних політиків, а також бізнесменів.